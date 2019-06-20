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Новости. Криминал
09:21, 20 Июня 2019
фото: ТАСС / Александр Рюмин

Петрозаводчанин пошел на преступление ради знаний

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Мужчина украл деньги у коллеги, чтобы оплатить обучение, сообщили в МВД Карелии.

В подсобном помещении работница кафе оставила свой рюкзак. По окончании смены она обнаружила, что из ее кошелька похищены денежные средства – 10 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 19-летний коллега потерпевшей. Как рассказал молодой человек, на кражу он пошел, так как собственных денег на оплату обучения у него не хватало.

Возбуждено уголовное дело.

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