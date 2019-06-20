Петрозаводчанин пошел на преступление ради знаний

Мужчина украл деньги у коллеги, чтобы оплатить обучение, сообщили в МВД Карелии.

В подсобном помещении работница кафе оставила свой рюкзак. По окончании смены она обнаружила, что из ее кошелька похищены денежные средства – 10 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 19-летний коллега потерпевшей. Как рассказал молодой человек, на кражу он пошел, так как собственных денег на оплату обучения у него не хватало.

Возбуждено уголовное дело.