Петрозаводчанин повредил чужой автомобиль, увидев неприличный жест

Удар по капоту обошелся мужчине почти в 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 28-летняя петрозаводчанка. Неизвестный ударил кулаком по капоту ее иномарки.

Участковый уполномоченный разобрался в ситуации и установил подозреваемого: 47-летнего петрозаводчанина. События происходили в одном из дворов микрорайона Октябрьский.

Двое мужчин не могли разъехаться на узкой дороге: никто не хотел уступать. Конфликт нарастал и один из них показал оппоненту средний палец. Воспользовавшись замешательством водителя, мужчине удалось выполнить желаемый маневр: он подъехал к подъезду и в машину села женщина – владелица автомобиля.

Оскорбленный неприличным жестом петрозаводчанин подошел к иномарке, стал кричать и попытался открыть водительскую дверь, однако это ему не удалось. Тогда разъяренный мужчина с силой ударил по капоту машины.

Ущерб составил 19, 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.