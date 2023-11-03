Петрозаводчанин при виде собутыльника с ножом притворился мертвым

Перед судом карельской столицы предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство.

Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.



По версии следствия, в ночь на 2 сентября мужчина выпивал в компании в квартире дома по улице Машезерской. С одним из собульников завязалась ссора. Злоумышленник взял нож и несколько раз ударил им в грудь и шею 33-летнего потерпевшего.



Последний сумел притвориться мертвым, после чего нападавший ушел. После петрозаводчанину оказали своевременную медпомощь.



Уголовное дело направлено в суд, рассказали в Следкоме Карелии.