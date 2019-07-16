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Новости. Криминал
14:32, 16 Июля 2019
фото: @ Светлана Афонина / ИТАР-ТАСС

Петрозаводчанин продал угнанную иномарку в автосалон

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Мужчина одолжил автомобиль у приятеля и решил не возвращать, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 50-летний петрозаводчанин и рассказал, что лишился авто. Он отдыхал в компании друзей в Октябрьском микрорайоне. Знакомый попросил автомобиль, чтобы съездить по делам, и не вернул его. 

Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого – 37-летнего судимого петрозаводчанина, а также место сбыта похищенного транспорта.

По версии следствия, мужчина присвоил иномарку и стал подыскивать покупателя, предлагая ее знакомым. Сбыть машину ему удалось в автосалон, где работал приятель.

Причем тот поверил в следующую историю: подозреваемый сказал ему, что права управления транспортным средством его лишили, а документы на автомобиль он потерял, поэтому продает его недорого. За чужой седан он выручил около 100 тысяч рублей, которые потратил на застолья.

Сотрудники полиции вернули автомобиль владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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