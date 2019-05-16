Петрозаводчанин пропил чужие колеса

В Петрозаводске ранее судимый мужчина украл и пропил автомобильные колеса, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 41-летняя жительница микрорайона Октябрьский и сообщила, что из общего кладового помещения в общежитии, похищены четыре автомобильных колеса. Причинённый ущерб превысил 21 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 36-летенего ранее судимого петрозаводчанина. Он злоупотребляет алкоголем.

Гражданин ночью пробрался в подсобное помещение, где обнаружил автомобильные колёса. В эту же ночь гражданин нашёл покупателя, которому сбыл чужое имущество за 1,5 тысячи рублей. Вырученные средства были потрачены на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.