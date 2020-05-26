Петрозаводчанин пропил три чужие штыковые лопаты

Житель Петрозаводска и украл и пропил садовый инвентарь, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 по Петрозаводску поступило заявление о краже от 28-летнего местного жителя.

Оперативники выяснили, что в отсутствие хозяина неизвестный вскрыл хозяйственную постройку и похитил оттуда три штыковые лопаты, грабли, мангал и удлинитель. Ущерб составил 3,4 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 54-летний петрозаводчанин. По его словам, он сорвал навесной замок и похитил имущество, а потом сдал его в пункт приема металлолома. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.