Петрозаводчанин пытался вынести из гипермаркета бутылку в кармане

Вневедомственная охрана задержала мужчину, попавшегося на попытке кражи из магазина, сообщили в карельском управлении Росгвардии

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии ранним утром 8 января поступил сигнал тревоги из гипермаркета. В магазине росгвардейцам сообщили, что один из посетителей взял со стеллажа бутылку крепкого спиртного, спрятал в карман и пытался пронести мимо кассы, не оплатив.

Выяснилось, что к попытке хищения алкоголя причастен 43-летний петрозаводчанин. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи. Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее бездомный в Карелии вернулся на место кражи еды, где и был пойман.