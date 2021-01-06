В Карелии бездомный вернулся на место кражи еды, где и был пойман

В Росгвардии сообщили о задержании бездомного гражданина, который вернулся на место происшествия.

На пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны Росгвардии вечером 6 января поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина. Об этом информирует карельское управление Росгвардии.

На месте группа задержания выяснила, что причиной тревоги стал 40-летний мужчина без определенного места жительства. Гражданин вернулся в магазин, где несколькими часами ранее похитил продукты питания.



Нарушитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии.