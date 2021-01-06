В Карелии бездомный вернулся на место кражи еды, где и был пойман

В Росгвардии сообщили о задержании бездомного гражданина, который вернулся на место происшествия.
На пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны Росгвардии вечером 6 января поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина. Об этом информирует карельское управление Росгвардии.
На месте группа задержания выяснила, что причиной тревоги стал 40-летний мужчина без определенного места жительства. Гражданин вернулся в магазин, где несколькими часами ранее похитил продукты питания.
Нарушитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии.
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