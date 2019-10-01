Петрозаводчанин расплатился за долги телефоном и стал жертвой преступления

Петрозаводчанин заявил в полицию о хищении денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.

Заявитель рассказал, что отдал свой мобильный телефон знакомому в счет погашения долга.



30-летний судимый подозреваемый проверил состояние банковского счета петрозаводчанина – на счету было полторы тысячи рублей. Он также написал абоненту меме прострадавшего с просьбой перевести 2 тысячи рублей на карту.



Мужчина написал новое сообщение, но женщина заподозрила обман и деньги переводить не стала.

Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных противоправных деяний.