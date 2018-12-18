Петрозаводчанин разобрал авто под носом у сторожа

В полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина с заявлением о краже двух аккумуляторов, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что с его грузового автомобиля похищены два аккумулятора стоимостью 36 тысяч рублей. Он пояснил, что машина была припаркована на охраняемой стоянке.

Полицейские установили подозреваемого, 18-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии правоохранителей, в ту ночь он на своём автомобиле подъехал к территории стоянки, перелез через ограждение, после чего похитил аккумуляторы. Сторож не заметил ничего подозрительного.

Впоследствии подозреваемый сдал АКБ в пункт приёма металла за 7 тысяч рублей, а незаконно вырученные средства потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.