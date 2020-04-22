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Петрозаводчанин разобрал железнодорожное полотно

Новости. Криминал
12:21, 23 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В начале марта в полицию Пряжинского района поступило сообщение от собственников транспортного объекта, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили, что в районе поселка Чална отсутствует часть железнодорожного полотна неэксплуатируемого тупика. Сумма ущерба была оценена в 129 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 52-летний петрозаводчанин. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Установлено, что в конце прошлого года он неоднократно посещал железнодорожный объект и при помощи специального инструмента отрезал рельсы. Затем вывозил и сдавал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее трое жителей Карелии разобрали котельную на металлолом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-23 12:56:15
Он из параллельного мира койры. Это их цивилизация. Кроме боли и смерти ничего не понимают.
Гость
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