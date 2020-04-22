Петрозаводчанин разобрал железнодорожное полотно

В начале марта в полицию Пряжинского района поступило сообщение от собственников транспортного объекта, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили, что в районе поселка Чална отсутствует часть железнодорожного полотна неэксплуатируемого тупика. Сумма ущерба была оценена в 129 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 52-летний петрозаводчанин. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Установлено, что в конце прошлого года он неоднократно посещал железнодорожный объект и при помощи специального инструмента отрезал рельсы. Затем вывозил и сдавал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее трое жителей Карелии разобрали котельную на металлолом.