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Новости. Общество
11:48, 02 Августа 2019
фото: @ pxhere.com, © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов

Петрозаводчанин решил порадовать жену и попался в руки мошенников

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Глава семьи, которая жила вся в кредитах, решил порадовать жену и загнал всех в еще большие долги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 41-летний петрозаводчанин с сообщением об обманном хищении денег. Экономическое положение его семьи непростое: имеется множество кредитов, на погашение которых у супругов уходит больше половины заработков. Дознавателю мужчина пояснил, что в июле ему пришла в голову мысль порадовать жену - втайне от нее взять новый кредит на сумму 1,5 млн рублей, чтобы погасить все остальные и выплачивать долги лишь за один, новый.

Однако, вопреки его желаниям, ни одна кредитная организация в карельской столице не одобрила займ. Тогда житель Петрозаводска стал искать подходящие варианты в сети Интернет. Он разместил объявления о желании занять деньги.

Будним днем, 23 июля, ему позвонил молодой человек и представился работником банка. Тот рассказал, что организация готова предоставить денежные средства, но в Карелии нет филиала их коммерческого учреждения. Главу семьи устроило это объяснение и он согласился на дистанционное сотрудничество. Незнакомец заявил, что прямо сейчас откроет счет, потому следует перечислить 10 тысячрублей.

Петрозаводчанин перевел деньги. После этого ему сообщили, что необходимо оплатить еще и страховку - 30 000 рублей. Закредитованный гражданин занял недостающую сумму у друзей и выполнил второе требование неизвестного.

Далее жителю карельской столицы объяснили, что кредитный договор привезет курьер, и на транспортные расходы понадобятся еще 25 000 рублей. Мужчина также взял взаймы деньги у знакомых и перечислил их. В течение 3-5 дней, со слов лже-сотрудника банка, к заявителю должен был приехать курьер с документами. Петрозаводчанин ждал неделю. Однако этого не произошло. В первый день августа мужчина обратился в дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску. Сотрудниками ОВД проводится проверка.

Всего он перевел мошенникам 65 000 рублей, что превышает среднемесячный доход его семьи.

Карельские полицейские предупреждают: перед тем, как решиться доверить кому-либо свои деньги, тщательно в нескольких источниках проверяйте данные об организации, связываясь с ними исключительно по официальным каналам; также советуйтесь по финансовым операциям с теми, кому доверяете. Помните, что если вам навязывают крайне выгодные предложения, лучше проявить максимальную осторожность, а иногда и отказаться от сделки, чем остаться без средств к существованию.

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