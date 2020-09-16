Петрозаводчанин с богатой криминальной биографией украл чужой джемпер

В полицию обратился горожанин и рассказал, что у него похитили джемпер, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина выполнял ремонтные работы в небольшом кафе, а свой джемпер, в кармане которого находились ключи от машины, оставил на вешалке при входе. Когда собрался уходить, его на месте не нашел.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний петрозаводчанин с богатой криминальной биографией. Он признался, что в тот день зашел в кафе перекусить и приметил оставленный без присмотра джемпер. Однако одежда не подошла по размеру, и мужчина от нее избавился.

Возбуждено уголовное дело.