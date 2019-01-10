Петрозаводчанин с помощью топора совершил серию краж из дачного кооператива

В полицию Прионежского района обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже имущества, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель владеет одной из секций четырехквартирного дома. Хозяева приезжают только летом, добраться в зимний период в этот поселок можно только на электричке.

Мужчина пояснил, что приехал на дачу перед новогодними праздниками и обнаружил взломанные двери в своей и соседних квартирах.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 42-летнего петрозаводчанина. Гражданин знал, что зимой в поселке никто не проживает.

По версии следствия, с помощью топора он сломал замки на дверях, после чего похитил наиболее ценное, на его взгляд, имущество: триммеры, пилы, строительные инструменты, удлинитель, различные металлические изделия.

Часть похищенного мужчина спрятал неподалеку, а часть вывез в Петрозаводск, где сбыл. Вырученные средства горожанин потратил на спиртное и продукты.

На мужчину завели уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.