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Петрозаводчанин сходил в бар и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
17:20, 01 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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В столице Карелии молодой человек украл в баре мобильник, но не успел его продать.

В петрозаводскую полицию обратилась 23-летняя горожанка. Она заявила о краже мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили 21-летнего подозреваемого. Он сознался в содеянном и рассказал, как украл мобильный телефон. Молодой человек отдыхал в одном из заведений карельской столицы. Там же находилась компания девушек. Одна из них положила свой гаджет на край сиденья. Тогда он похитил телефон, оставленный без присмотра. Он наделся сбыть мобильник, но не успел – гаджет изъяли сотрудники полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин украл телефон в магазине и продал его на улице.

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