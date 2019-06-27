Петрозаводчанин стал мошенником из-за вкусного ужина

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Мужчина ушел из ресторана, не расплатившись, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска позвонил администратор ресторана. В один из вечеров постоянный клиент несколько раз выходил на улицу, а потом и вовсе ушел, не оплатив счет.
Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого – 23-летнего петрозаводчанина. Молодой человек рассказал, что умышленно пошел в ночное заведение, не собираясь оплачивать счет. Он хотел весело провести время и вкусно покушать, однако денег у него не было.
Его долг перед заведением составил 3 540 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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