Петрозаводчанин стал мошенником из-за вкусного ужина

Мужчина ушел из ресторана, не расплатившись, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска позвонил администратор ресторана. В один из вечеров постоянный клиент несколько раз выходил на улицу, а потом и вовсе ушел, не оплатив счет.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого – 23-летнего петрозаводчанина. Молодой человек рассказал, что умышленно пошел в ночное заведение, не собираясь оплачивать счет. Он хотел весело провести время и вкусно покушать, однако денег у него не было.

Его долг перед заведением составил 3 540 рублей.



Возбуждено уголовное дело.