Петрозаводчанин угнал автомобиль с деньгами, но не смог найти их

Житель Петрозаводска совершил разбойное нападение и угон, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, сообщили прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что весной 2018 года петрозаводчанин вместе со случайным знакомым распивал спиртные напитки в автомобиле последнего. Узнав от автовладельца, что в салоне машины спрятана крупная денежная сумма (часть доли от продажи квартиры), он напал на потерпевшего, нанес несколько ударов, приставил нож к горлу и потребовал передать ему деньги.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший не стал оказывать сопротивление и выпрыгнул из автомобиля.

Тогда злоумышленник пересел на водительское сиденье, оставленным в замке зажигания ключом запустил двигатель и скрылся с места преступления, но вскоре бросил машину на другой улице. Все деньги (360 тысяч рублей) так и остались нетронутыми в тайнике в салоне автомобиля.

После задержания в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение каждого из этих преступлений предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.