Петрозаводчанин разукомплектовал грузовик

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В полицию Петрозаводску обратился 40-летний горожанин с заявлением о краже аккумуляторов, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что из его грузового автомобиля похищены два аккумулятора стоимостью свыше 26 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что припарковал машину у дома, расположенном в районе Октябрьского проспекта, а утром обнаружил пропажу АКБ.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 30-летнего петрозаводчанина. Его личность хорошо знакома правоохранителям, он не впервые привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По версии следствия, ночью гражданин заметил припаркованный грузовик, похитил аккумуляторы и вывез их на такси в пункт приема металла. Горожанин потратил вырученные средства на спиртные напитки и продукты.
На мужчину завели уголовное дело.
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