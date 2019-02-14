Петрозаводчанин разукомплектовал грузовик

В полицию Петрозаводску обратился 40-летний горожанин с заявлением о краже аккумуляторов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его грузового автомобиля похищены два аккумулятора стоимостью свыше 26 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что припарковал машину у дома, расположенном в районе Октябрьского проспекта, а утром обнаружил пропажу АКБ.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 30-летнего петрозаводчанина. Его личность хорошо знакома правоохранителям, он не впервые привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, ночью гражданин заметил припаркованный грузовик, похитил аккумуляторы и вывез их на такси в пункт приема металла. Горожанин потратил вырученные средства на спиртные напитки и продукты.

На мужчину завели уголовное дело.