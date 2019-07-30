Петрозаводчанин украл бутылку пива, потому что привык выпивать

В Петрозаводске постоянный покупатель похитил излюбленный товар, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о краже привело представителя магазина в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску. Был похищен товар.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Мужчина каждый день наведывался в магазин рядом с домом и покупал привычную 1,5-литровую бутылку алкогольного напитка.

В один из дней денег с собой у него не оказалось, а расставаться со спиртным гражданин не захотел. Петрозаводчанин похитил бутылку, выйдя с ней из торгового зала без оплаты.

Продавцы попытались задержать злоумышленника, но тот скрылся.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.