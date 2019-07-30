Петрозаводчанин украл бутылку пива, потому что привык выпивать

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске постоянный покупатель похитил излюбленный товар, сообщили в МВД Карелии.
Заявление о краже привело представителя магазина в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску. Был похищен товар.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Мужчина каждый день наведывался в магазин рядом с домом и покупал привычную 1,5-литровую бутылку алкогольного напитка.
В один из дней денег с собой у него не оказалось, а расставаться со спиртным гражданин не захотел. Петрозаводчанин похитил бутылку, выйдя с ней из торгового зала без оплаты.
Продавцы попытались задержать злоумышленника, но тот скрылся.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.07.2019, 21:30
23.07.2019, 13:07
29.07.2019, 11:20
23.07.2019, 21:03
29.07.2019, 09:45
23.07.2019, 21:48
Аналитика
Сегодня 13:36
Капитал
Но республиканские власти строят планы на миллионы гектаров леса.
26.07.2019 13:19
25.07.2019 09:56
24.07.2019 13:18
24.07.2019 10:51
Чтиво
Сегодня 14:47
Личное мнение
Некоторые российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию, считает политолог Олег Реут.
25.07.2019 13:22
23.07.2019 13:07
22.07.2019 12:58
Медиа
Опрос
Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?
Комментарии