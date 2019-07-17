Петрозаводчанин украл чужую лодку во время заготовки хвороста

Рыбак заметил, как мужчина уходит с его лодкой, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска рыбачил на ламбушке в Прионежском районе. По окончании отдыха он спустил надувную лодку и спрятал вместе с веслами и остальным оборудованием в лесу. Были планы вернуться через пару дней на то же место, а перевозка доставляла хлопоты.

Но июньским днем приехав на лесное озеро вновь, петрозаводчанин не обнаружил свое имущество на месте. Оглянувшись, рыбак заметил, как незнакомец несет куда-то его лодку. Он окликнул мужчину, а тот оставил имущество и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. По имеющейся версии, тот тоже приехал на ламбушку порыбачить, но без плавсредства. Расположившись на берегу, он отправился собрать хворост в лесу, и заметив лодку, решил ее похитить.

Возбуждено уголовное дело.