Петрозаводчанин украл металлический контейнер и сдал его на металлолом

Новости по теме
Загрузка...
Ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что у него похитили металлический контейнер. Ущерб от действий злоумышленника составил 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 22-летнего жителя Петрозаводска. Он пояснил полицейским, что присмотрел контейнер, стоящий на улице, вызвал эвакуатор и перевез его в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.08.2019, 19:10
10.08.2019, 20:46
12.08.2019, 15:54
12.08.2019, 16:05
Аналитика
Сегодня 14:51
Обществоведение
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
15.08.2019 13:53
15.08.2019 10:19
12.08.2019 15:54
12.08.2019 12:28
Чтиво
15.08.2019 09:30
Личное мнение
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
06.08.2019 13:20
Медиа
15.08.2019 15:25
Комментарии