Петрозаводчанин украл металлический контейнер и сдал его на металлолом

Ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что у него похитили металлический контейнер. Ущерб от действий злоумышленника составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 22-летнего жителя Петрозаводска. Он пояснил полицейским, что присмотрел контейнер, стоящий на улице, вызвал эвакуатор и перевез его в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.