Петрозаводчанин украл ноутбук из магазина

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Судимый мужчина украл ноутбук за 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска о краже заявил представитель магазина. Из торгового зала был похищен товар на сумму 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего судимого петрозаводчанина.
По версии полицейских, мужчина зашел в магазин электроники. Проходя мимо витрин, он осмотрелся и нашел место, которое не попадает в зоны обзора видеокамер. Там находился ноутбук, который он убрал в свою сумку. Скрывшись с места происшествия, фигурант сбыл похищенное.
Возбуждено уголовное дело.
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