Петрозаводчанин украл ноутбук из магазина

Судимый мужчина украл ноутбук за 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о краже заявил представитель магазина. Из торгового зала был похищен товар на сумму 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 45-летнего судимого петрозаводчанина.



По версии полицейских, мужчина зашел в магазин электроники. Проходя мимо витрин, он осмотрелся и нашел место, которое не попадает в зоны обзора видеокамер. Там находился ноутбук, который он убрал в свою сумку. Скрывшись с места происшествия, фигурант сбыл похищенное.

Возбуждено уголовное дело.