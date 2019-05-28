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Новости. Криминал
09:30, 28 Мая 2019
фото: Pixabay

Петрозаводчанин украл розовый велосипед для поднятия настроения

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Мужчина поссорился с девушкой и решил украсть велосипед на Зареке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию за помощью вернуть велосипед обратилась жительница микрорайона Зарека. Исчезновение розового велосипеда стоимостью 3 тысячи рублей она обнаружила еще пятью днями ранее, но надеялась, что вор вернет похищенное. 

Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался 27-летний петрозаводчанин. Он часто бывал у своей подруги, которая проживает в том же доме, что и потерпевшая.

 Как признался мужчина, в тот вечер он повздорил с девушкой и ушел. Увидев чужой велосипед, он решил поднять настроение велопрогулкой, потому повредил трос и забрал велосипед.

Полицейские обнаружили похищенный транспорт у подозреваемого дома.

Возбуждено уголовное дело.

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