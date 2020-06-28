Петрозаводчанин украл сыр из магазина и надавал продавцу по рукам

В полицию поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром неизвестный вынес из торгового зала товар на сумму более 1,3 тысячи рублей.

Оперативники выяснили детали произошедшего. Мужчина зашел в магазин, похитил несколько упаковок сыра, спрятал часть из них в одежде, а часть в рюкзаке и попытался скрыться.

Продавцы попытались остановить его, он оказал сопротивление и несколько раз ударил женщину по рукам. Однако рюкзак мужчина обронил. Внутри были обнаружены семь упаковок сыра, набор отверток и кусачки.

Полиция нашла злоумышленника, им оказался 33-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.

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