Петрозаводчанин украл ценные вещи из двух автомобилей

В полицию Петрозаводск обратился 30-летний горожанин с заявлением о краже из автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его автомобиля ВАЗ похищены аккумулятор, динамики и автомагнитола. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что пригнал машину к одному из автосервисов в микрорайоне Перевалка и припарковал у входа. На следующий день ему позвонили работники организации и сообщили, что машина была ночью вскрыта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 19-летнего горожанина. Его личность хорошо знакома правоохранителям, так как он уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Он дал признательные показания.

В ходе работы с подозреваемым выяснилась его причастность еще к одной краже из иномарки, совершенной несколькими днями ранее.

По версии следствия, молодой человек ночью подъехал к автомастерской в микрорайоне Древлянка и похитил из салона припаркованного у входа автомобиля автомагнитолу, стоимостью более 10 тысяч рублей. Петрозаводчанин спрятал похищенное в своем гараже.

На мужчину завели уголовные дела. Похищенное изъято и возвращено владельцам.