Петрозаводчанин украл у продавца в ТЦ кошелек

Мужчина обнаружил в кошельке карту и снял с нее 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 39-летняя горожанка и сообщила, что с ее банковской карты похищены 100 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что работает продавцом в одном из отделов торгового центра. Днем ей на мобильный телефон пришло смс о снятии денег, после чего гражданка обнаружила пропажу кошелька из сумки.

Сотрудник полиции установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, воспользовался тем, что продавец вышла в подсобку, он похитил из сумки кошелек. Вместе с банковской картой женщина хранила листок с пин-кодом.

Похищенные деньги петрозаводчанин потратил на развлечения.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.