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Новости. Криминал
14:12, 17 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Петрозаводчанин уснул в чужой машине при попытке ее угнать

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Мужчина не хотел возвращаться домой пешком и пытался угнать автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний петрозаводчанин. Вечером он оставил автомобиль на ремонт у автосервиса, а утром работники ему сообщили, что кто-то вскрыл его машину.

Полицейские выяснили, что хозяин не закрыл авто и забыл сказать об этом персоналу автосервиса. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 22-летнего судимого за аналогичные преступления петрозаводчанина.

По версии полицейских, эта история началась в баре, где отдыхал молодой житель карельской столицы. Достигнув определенного состояния опьянения, он вспомнил, что его автомобиль находится на штрафстоянке и решил его забрать. Придя на место, он увидел, что стоянка оснащена видеокамерами и огорожена забором. Петрозаводчанин предположил, что его затея не удастся. Однако, возвращаться домой пешком ему не хотелось.

Горожанин приметил неподалеку отечественный автомобиль. Он дернул ручку дверцы, и машина открылась. Молодой человек проник внутрь авто, попытался завести двигатель, однако сделать это он не смог и уснул. Проснувшись, он ушел домой пешком.

Возбуждено уголовное дело.

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