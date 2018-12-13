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Новости. Криминал
09:25, 13 Декабря 2018
фото: Pixabay

Петрозаводчанин в надежде приобрести снегоход лишился более 160 тысяч рублей

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Житель Петрозаводска стал жертвой интернет-мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина нашел в Интернете объявление о продаже снегохода. Механическое транспортное средство оценивалось в 150 тысяч рублей.

Связавшись с продавцом, гражданин выяснил, что предложение пользуется спросом и следует внести 5 тысяч рублей, чтобы снегоход точно достался именно петрозаводчанину. Мужчина перевел деньги.

Тот, кто представился владельцем снегохода, звонил еще несколько раз. Сначала он сообщил, что сразу покупает себе новый снегоход и ему требуется 50 тысяч рублей, заодно пообещал выслать скан-копию паспорта и документов на транспорт. Затем вдруг выяснилось, что продавец отправляется в поездку на север и будет транзитом пересекать Петрозаводск, так что может заодно доставить покупателю снегоход, но за это следует заплатить.

Далее общительный владелец техники сообщил, что на его счете почему-то заблокировалась крупная денежная сумма, и попросил деньги в долг. В заключение, он позвонил якобы, находясь уже на юге Карелии. Обещая вот-вот подъехать к Петрозаводску абонент, вновь попросил перевести ему деньги. Покупатель выполнил большую часть переводов, а затем абонент перестал выходить на связь.

В результате всех манипуляций житель Петрозаводска лишился свыше 160 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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