Петрозаводчанин вернулся из бара без карточки

В полицию обратился 48-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин рассказал, что его банковская карта пропала, а со счета списано более 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 29-летнего подозреваемого.



По версии полиции, мужчина похитил карту в одном из увеселительных заведений. Деньги он потратил на продукты и пиво, которые впоследствии употребил. Сам же подозреваемый настаивает, что заявитель отдал ему карту.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный петрозаводчанин опустошил чужие карточки.