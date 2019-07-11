Петрозаводчанин, вернувший мужчине забытый кошелек, попал под уголовную статью

Петрозаводчанин, который сам себя вознаградил за возвращение кошелька с карточками, попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратился 58-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то похитил из его кошелька деньги.

Полицейские выяснили, что петрозаводчанин на выходе из гипермаркета пополнил счет банковской карты. При этом свое портмоне с документами, денежными средствами и картами скидок он забыл на верхней поверхности банкомата. А через некоторое время портмоне подкинули в его почтовый ящик. В нем сохранилось все содержимое, кроме 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – 58-летнего мужчину.

Полицейским он рассказал, что распорядился чужими деньгами по своему усмотрению, решив, что 5 тысяч рублей – достойная оплата за возврат забытого имущества.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый добровольно возместил причиненный ущерб.