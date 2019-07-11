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Новости. Криминал
17:40, 11 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Никита Крючков

Петрозаводчанин, вернувший мужчине забытый кошелек, попал под уголовную статью

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Петрозаводчанин, который сам себя вознаградил за возвращение кошелька с карточками, попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратился 58-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то похитил из его кошелька деньги.

Полицейские выяснили, что петрозаводчанин на выходе из гипермаркета пополнил счет банковской карты. При этом свое портмоне с документами, денежными средствами и картами скидок он забыл на верхней поверхности банкомата. А через некоторое время портмоне подкинули в его почтовый ящик. В нем сохранилось все содержимое, кроме 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – 58-летнего мужчину.

Полицейским он рассказал, что распорядился чужими деньгами по своему усмотрению, решив, что 5 тысяч рублей – достойная оплата за возврат забытого имущества.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый добровольно возместил причиненный ущерб.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-11 18:51:42
Дважды дурак - не надо помогать растяпам, и не надо их обворовывать.
однозначно
2019-07-11 18:07:33
Есть такая категория сволочных терпил. Другим впредь наука : нашел бумажник с документами - выбрасывай в помойку. По утверждению терпилы там всегда был мильон долларов. Он всегда их наличными носит в кошельке на всякий случай. А расплачивается банковской картой.
Мизантроп
2019-07-11 18:02:22
- Здравствуйте. Это вы вчера моего тонущего сына спасли?
- Да, я.
- А шапочка где?
Судья
2019-07-11 18:52:47
Мизантроп, :)
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