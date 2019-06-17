Петрозаводчанин ввел друга-бармена в заблуждение и украл банку закусок

Мужчина в компании друзей обманул доверчивого бармена, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратились представители организации. Сумма ущерба составила 2747 рублей.

В ночь с 12 по 13 мая трое молодых людей посетили кафе, где они увидели своего старого знакомого, который проходил стажировку на должность бармена. Они неоднократно подходили к стойке и просили налить спиртное.

Пользуясь дружеским распожением и неопытностью стажера, один из компании спрятал под куртку закуски, которые находились на прилавке. Когда молодые люди ушли, стажер заметил пропажу на прилавке и пустую банку из-под закусок под столиком, где сидела компания.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, ранее судимого, 21-летнего петрозаводчанина. В содеянном он сознался.

Возбуждено уголовное дело.