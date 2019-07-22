Петрозаводчанин выпил и помылся за чужой счет

В Петрозаводске мужчина хорошо отдохнул, сняв деньги с чужой банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

На одной из улиц Петрозаводска разговорились двое мужчин. Продолжилось общение в гостях у одного из них. Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры отдал свою банковскую карту новому знакомому, чтобы тот купил коньяк в магазине. Однако мужчина с покупками не вернулся.

Тогда 56-летний житель карельской столицы обратился в отдел полиции с заявлением о хищении. Никакими данными о собеседнике потерпевший не обладал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Он рассказал, что более 8 тысяч рублей с чужой банковской карты потратил на дальнейшие развлечения: купил овощи и алкоголь, познакомился на улице с компанией мужчин, и они вместе отправились в сауну.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело.