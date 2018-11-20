Петрозаводчанин вытащил из кармана пьяной пенсионерки деньги

В полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что у нее похитили около пяти тысяч рублей. Как это могло случиться – она не представляет.

Полицейские задержали подозреваемого, 30–летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, в тот день он зашел в магазин купить спиртное и заметил женщину, которая, расплатившись купюрой в пять тысяч рублей за покупку, убрала сдачу в карман куртки.

Так как покупательница была в состоянии алкогольного опьянения, гражданину не стоило большого труда незаметно вытащить деньги из кармана её куртки и, как ни в чем не бывало, покинуть магазин. Впоследствии он потратил похищенные средства на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело.