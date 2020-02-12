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Петрозаводчанин заработал на фиктивных грузоперевозках более 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:35, 13 Февраля 2020
фото: © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Полиция Петрозаводска установила 38-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщили в МВД Карелии.

По версии стражей порядка, мужчина размещал объявления о грузоперевозках в Интернете. С потенциальными клиентами общался по телефону или в сети. Когда все условия сделки были оговорены, договор высылался клиенту, который вносил предоплату – 50% оговоренной стоимости, как гарантию исполнения обязательств. Однако услуга не оказывалась, а исполнитель на связь больше не выходил. Вскоре выяснялось, что договоры были фиктивные.

Злоумышленник потратил деньги на повседневные нужды, развлечения и алкоголь.

В настоящий момент оперативниками собрана доказательная база по 7 преступным эпизодам. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Петрозаводчанин также проверяется на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений и в других субъектах РФ.

Расследование продолжается.

Ранее правоохранители рассказали, как мошенники отбирают деньги у жителей Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-13 13:04:17
Обман, мошенничество, подлость - три кита, на которых стоит капитализм.
"Все крупные современные состояния нажиты нечестным путем" (с)
Вся история капитализма доказывает это. Мошенничество - практически единственный путь заработать крупное состояние, поэтому оно процветало как на заре общества Золотой Жабы, так и в наше время. Причем, сегодня оно стало гораздо более наглым и масштабным.
"Ограбление банка - ничто по сравнению с основанием банка". Истина, доказанная капитализмом.
кир
2020-02-13 13:20:39
Писарев, человек живет только на основе своих природных инстинктов.
Почему не построили "Город солнца" ? Потому и не построили. :)
Писарев
2020-02-13 14:39:18
кир, В 1991-м году никто не вышел защищать завоевания социализма потому, что в том поганом году уже мало кто понимал, что это за "завоевания" такие, чем социализм вообще от капитализма отличается, чем обернётся для трудящихся утрата завоеваний социализма. Массы не понимали, что именно им мешает жить, что именно нужно ломать, что именно нужно беречь. И не нашлось у российских трудящихся Ленина, который бы всё разъяснил и направил бы в нужную сторону. Роль личности в истории, ага.
Ну а че? В XX веке российским трудящимся уже раз крупно повезло с вождём, а потом - второй раз крупно повезло.
Не бывает же так, чтобы везло постоянно. Вот, в 91-м году и не фартануло. Оказалось, что у нарождающихся буржуёв - десятки вождей, а у рабочего класса - ни одного. И российские трудящиеся проиграли буржуйским напёрсточникам собственную страну, своё Социалистическое Отечество. И до сих пор ещё не вполне одупляют, что вообще с ними произошло. Классовое сознание напрочь отсутствует. Суди сам - можно ли убедить буржуя, что ему "напрямую выгодно" отдать собственность и власть пролетариям? Да ни в жЫсть не прокатит! А вот некоторых пролетариев таки убедили, что пролетариату ни к чему Общак, коммунизм, советы, диктатура пролетариата. Пролетариат после 91-го ограбили, наверное, раз 500, прямо сейчас снова раздевают, а некоторые пролетарии до сих пор уверены, что их "спасли". Никак не могут, бедолажные, глаза свои разуть! Как говориться - невероятно, но факт! Нет, не зря, совсем не зря мудрые большевики предупреждали: "Неграмотный - тот же слепой!".
кир
2020-02-13 12:52:31
Наш человек. Вырос на сказках народных, где ничего делать не надо. Само всё придет.
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