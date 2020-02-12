Петрозаводчанин заработал на фиктивных грузоперевозках более 200 тысяч рублей

Полиция Петрозаводска установила 38-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщили в МВД Карелии.

По версии стражей порядка, мужчина размещал объявления о грузоперевозках в Интернете. С потенциальными клиентами общался по телефону или в сети. Когда все условия сделки были оговорены, договор высылался клиенту, который вносил предоплату – 50% оговоренной стоимости, как гарантию исполнения обязательств. Однако услуга не оказывалась, а исполнитель на связь больше не выходил. Вскоре выяснялось, что договоры были фиктивные.

Злоумышленник потратил деньги на повседневные нужды, развлечения и алкоголь.

В настоящий момент оперативниками собрана доказательная база по 7 преступным эпизодам. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Петрозаводчанин также проверяется на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений и в других субъектах РФ.

Расследование продолжается.

Ранее правоохранители рассказали, как мошенники отбирают деньги у жителей Карелии.