Петрозаводчанина арестовали за угон в пьяном угаре

В полицию поступило заявление об угоне от 22-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

По его словам, он оставил свой автомобиль с ключами от зажигания в замке и незаблокированными дверями, а сам отлучился на несколько минут. Когда вернулся обратно, то не обнаружил авто на месте.

Оперативники выяснили, что этого времени было достаточно, чтобы неизвестный смог завести машину и уехать. Через полчаса подозреваемый, пьяный 24-летний петрозаводчанин, был остановлен сотрудниками ДПС в другом микрорайоне города. У нарушителя не было водительских прав.

В настоящее время молодой человек задержан – возбуждено уголовное дело.



В отношении задержанного составлено пять административных материалов. В настоящее время он отбывает наказание – административный арест на 10 суток.

Ранее бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей.