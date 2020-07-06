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Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей

Новости. Криминал
14:08, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Mercedes за 5,2 млн угнали у жителя Карелии на улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга выясняют обстоятельства угона дорогостоящей иномарки, пишут "Известия.78".

По информации источника в правоохранительных органах, 5 июля на телефон "02" позвонил работающий индивидуальным предпринимателем 45-летний житель Карелии, который сообщил, что от дома № 20 по улице Адмирала Черокова неизвестный похитил его автомобиль. Mercedes S500 2016 года выпуска он оценил в 5,2 млн рублей. Машина была застрахована.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее юного жителя Карелии отправили в колонию за угон и кражи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зина
2020-07-06 15:26:12
Повезло, пешком походит, здоровье сохранит....
кир
2020-07-06 14:36:01
Регулярно в Питере у них машины угоняют. Что-то подозрительно. Может надо копать глубже? Не могут это делать ребятки из п.Кубово (условно), отслужившие в армии и сразу в менты. Чтобы не возвращаться в свою деревню, где работы нет.
новый
2020-07-06 14:17:46
Прежде всего проверить комерса на предмет уплаты налогов. Всё остальное потом.
Гость
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