Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей

Mercedes за 5,2 млн угнали у жителя Карелии на улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга выясняют обстоятельства угона дорогостоящей иномарки, пишут "Известия.78".

По информации источника в правоохранительных органах, 5 июля на телефон "02" позвонил работающий индивидуальным предпринимателем 45-летний житель Карелии, который сообщил, что от дома № 20 по улице Адмирала Черокова неизвестный похитил его автомобиль. Mercedes S500 2016 года выпуска он оценил в 5,2 млн рублей. Машина была застрахована.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее юного жителя Карелии отправили в колонию за угон и кражи.