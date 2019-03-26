Петрозаводчанина госпитализировали после пожара в кровати

На Перевалке загорелась квартира в многоэтажке, пострадал человек, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший понедельник 25 марта в 21.40 на переулке Ругозерский,11 произошел пожар в жилом доме.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв .м.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ущерб устанавливается.

В огне пострадал один человек. Пострадавший доставлен в БСМП. Спасено 3 человека.