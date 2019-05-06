Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:11, 06 Мая 2019
фото: Россельхознадзор Карелии

Петрозаводчанина остановили на границе из-за 28 головок сыра

Загрузка...

Мужчина пытался провезти в Карелию 29 кг сыра, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Петрозаводчанин пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 11 головок сыра общим весом 12 кг производства Финляндия и 17 головок сыра датского производства общим весом 17 кг. Таким образом, общий вес ввозимой готовой продукции животного происхождения составил 29 кг.

Партия продуктов была признана товарной (не для личного пользования). 

Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме в Сортавале.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-06 15:24:27
Зачем уничтожать? нельзя просто пошлину взять и штраф? скоро таможенники с голоду вымрут, если так уничтожать молочку. Или кто-то видел в сортавальском районе коров?
User
2019-05-06 14:43:04
Выезжали в праздники через Торфяновку. Там капот открывать не требуют, а в багажник просто заглянули, по сумкам в поисках сыра не шарили, хотя коробка c Oltermani лежала на видном месте. На вопрос: "Открывать ли капот?" таможенник удивился: "Зачем?". На ответ, что в Вяртсиля так требуют, покрутил пальцем у виска. Интересно, что же карельские таможенники ожидают увидеть под капотом кроме двигателя?
Leopol'd
2019-05-06 13:46:23
Что-то пошло не так! Смену перепутал.)))
Неравнодушный
2019-05-06 13:03:59
Фанатик. Сомнительного качества сыр совсем крышу снёс.
zanoza
2019-05-06 12:32:53
На чужих ошибках не хотят учиться, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2019, 12:40
Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии
03.05.2019, 10:19
ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома
03.05.2019, 18:37
В Петрозаводске возле жилого дома обнаружили тело мертвого младенца
03.05.2019, 11:25
СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие
03.05.2019, 15:12
Пассажирка "Ласточки" об аварии с грузовиком: "С головы посыпались стекляшки" (ФОТО)
02.05.2019, 09:47
ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии

Аналитика

Сегодня 10:45
Капитал
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
Политик и предприниматель Виталий Красулин в начале февраля возглавил компанию "ТНС энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Первое большое интервью в новой должности он дал "Столице на Онего".
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу"
Сегодня 09:54
"Всем слоям не угодишь"
Сегодня 09:31
Встречайте дачный сезон во всеоружии
01.05.2019 07:00
Учебный центр для будущих офтальмологов Карелии
30.04.2019 18:37
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2019 14:26
Частная жизнь
"Я ремонтирую людей" 1
Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
Бизнес с риском для жизни
25.04.2019 09:57
Деньги нашли в карманах инвалидов 4
24.04.2019 09:14
архив чтиво

Медиа

Первомай 2019: Шествие
01.05.2019 17:56
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»