Петрозаводчанина остановили на границе из-за 28 головок сыра

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Мужчина пытался провезти в Карелию 29 кг сыра, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
Петрозаводчанин пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 11 головок сыра общим весом 12 кг производства Финляндия и 17 головок сыра датского производства общим весом 17 кг. Таким образом, общий вес ввозимой готовой продукции животного происхождения составил 29 кг.
Партия продуктов была признана товарной (не для личного пользования).
Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме в Сортавале.
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