Петрозаводчанина поймали на незаконном хранении боеприпасов

Новости по теме
Загрузка...
В ходе проверки у него нашли 40 боевых патронов, которые хранились незаконно, сообщили в МВД Карелии.
В полицию поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия.
При проверке данного сообщения был установлен 52-летний житель микрорайона Перевалка. В середине марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства петрозаводчанина были обнаружены оружие и боеприпасы с разрешительными документами, а также четыре десятка боевых патронов, которые хранились незаконно.
В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.
Причастность мужчины к совершению иных противоправных деяний устанавливается.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
28.03.2019, 20:20
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии