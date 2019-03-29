Петрозаводчанина поймали на незаконном хранении боеприпасов

В ходе проверки у него нашли 40 боевых патронов, которые хранились незаконно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия.

При проверке данного сообщения был установлен 52-летний житель микрорайона Перевалка. В середине марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства петрозаводчанина были обнаружены оружие и боеприпасы с разрешительными документами, а также четыре десятка боевых патронов, которые хранились незаконно.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.

Причастность мужчины к совершению иных противоправных деяний устанавливается.