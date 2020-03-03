Петрозаводчанка дважды украла из магазина автомобильный компрессор

В полицию с заявлением о краже обратились сотрудники одного из крупных сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

С помощью записи видеокамер наблюдения оперативники выяснили, что неизвестная женщина ночью похитила автомобильный компрессор. Через несколько дней она же вновь украла аналогичный товар.

Полицейские установили подозреваемую – 34-летнюю петрозаводчанку. В полиции женщина пояснила, что похищенные компрессоры продала, а деньги потратила на алкоголь.

Ранее горничная в Карелии украла у семьи деньги, отложенные на лечение.