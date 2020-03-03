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Петрозаводчанка дважды украла из магазина автомобильный компрессор

Новости. Криминал
09:36, 04 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о краже обратились сотрудники одного из крупных сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

С помощью записи видеокамер наблюдения оперативники выяснили, что неизвестная женщина ночью похитила автомобильный компрессор. Через несколько дней она же вновь украла аналогичный товар.

Полицейские установили подозреваемую – 34-летнюю петрозаводчанку. В полиции женщина пояснила, что похищенные компрессоры продала, а деньги потратила на алкоголь.

Ранее горничная в Карелии украла у семьи деньги, отложенные на лечение.

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