Петрозаводчанка хотела повысить производительность компьютера, а в итоге осталась без денег
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Жительница Петрозаводска стала жертвой интернет-мошенников, подозреваемый задержан, сообщает МВД Карелии.
Как рассказали в министерстве, петрозаводчанка хотела повысить производительность своего компьютера. На одной из торговых интернет-площадок она нашла подходящую деталь и перечислила продавцу 9 тысяч рублей.
"Не дождавшись товара, решила связаться с ним по телефону. Но все попытки были тщетными - абонент не отвечал", - отметили в МВД.
Стражам порядка удалось установить подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель Белгородской области.
"Оперативники задержали молодого мужчину и доставили его в Петрозаводск", - сообщили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
"Фигурант сознался в содеянном и возместил причиненный ущерб", - заключили в МВД.
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