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Новости. Криминал
18:20, 02 Апреля 2018

Петрозаводчанка хотела повысить производительность компьютера, а в итоге осталась без денег

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Жительница Петрозаводска стала жертвой интернет-мошенников, подозреваемый задержан, сообщает МВД Карелии.

Как рассказали в министерстве, петрозаводчанка хотела повысить производительность своего компьютера. На одной из торговых интернет-площадок она нашла подходящую деталь и перечислила продавцу 9 тысяч рублей.

"Не дождавшись товара, решила связаться с ним по телефону. Но все попытки были тщетными - абонент не отвечал", - отметили в МВД. 

Стражам порядка удалось установить подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель Белгородской области.

"Оперативники задержали молодого мужчину и доставили его в Петрозаводск", - сообщили в ведомстве. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

"Фигурант сознался в содеянном и возместил причиненный ущерб", - заключили в МВД.

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Комментарии

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Доктор Лень
2018-04-02 20:03:57
Глубоко Уважаемый мною, скромнягой никчёмным, но самовыпоротым, аки Вдова гоголева.. Прошу простить, но просится: "Был кир, пока не испустил дух. Так надо." Прошу жить дольше, чем скотобазы хехекают!!))
кир
2018-04-02 18:53:28
Был бит, пока не испустил дух. Так надо.
Гость
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