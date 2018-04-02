Петрозаводчанка хотела повысить производительность компьютера, а в итоге осталась без денег

Жительница Петрозаводска стала жертвой интернет-мошенников, подозреваемый задержан, сообщает МВД Карелии.

Как рассказали в министерстве, петрозаводчанка хотела повысить производительность своего компьютера. На одной из торговых интернет-площадок она нашла подходящую деталь и перечислила продавцу 9 тысяч рублей.

"Не дождавшись товара, решила связаться с ним по телефону. Но все попытки были тщетными - абонент не отвечал", - отметили в МВД.

Стражам порядка удалось установить подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель Белгородской области.

"Оперативники задержали молодого мужчину и доставили его в Петрозаводск", - сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

"Фигурант сознался в содеянном и возместил причиненный ущерб", - заключили в МВД.