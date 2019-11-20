Петрозаводчанка лишилась денег в надежде продать автокресло

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В полицию поступило заявление о хищении денег от 35-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.
Заявительница рассказала, что некоторое время назад разместила в интернете объявление о продаже детского кресла. Ей позвонил потенциальный покупатель. Женщина продиктовала данные карты для перевода денег и сказала, где можно будет забрать покупку.
Через несколько минут снова раздался звонок. Покупатель сказал, что у него счет в другом банке, поэтому необходимо назвать дополнительные данные. Женщина назвала всю запрашиваемую информацию и лишилась около 22 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее зек под видом полицейского обокрал таксиста в Петрозаводске.
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