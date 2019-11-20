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Новости. Криминал
17:40, 20 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Петрозаводчанка лишилась денег в надежде продать автокресло

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В полицию поступило заявление о хищении денег от 35-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что некоторое время назад разместила в интернете объявление о продаже детского кресла. Ей позвонил потенциальный покупатель. Женщина продиктовала данные карты для перевода денег и сказала, где можно будет забрать покупку. 

Через несколько минут снова раздался звонок. Покупатель сказал, что у него счет в другом банке, поэтому необходимо назвать дополнительные данные. Женщина назвала всю запрашиваемую информацию и лишилась около  22 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее зек под видом полицейского обокрал таксиста в Петрозаводске.

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Комментарии

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новый
2019-11-20 18:21:04
Кир, у указанного персонажа в школьных теплицах очень хорошо росла рассада для загорелых бизнесменов, а в подсобном помещении весьма процветала парикмахерская ейной дочки. Не совхоз имени Ленина, но соответствует партийной линии.
кир
2019-11-20 18:00:06
Время забросило вас в век информации и цифры. А вы остались далеко позади. Новые вещи не изменили вашу психологию. А Галины Васильевы в школе не научили новой реальности.
Гость
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