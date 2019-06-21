Зек под видом полицейского обокрал таксиста в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска раскрыли дистанционное мошенничество, жертвой которого стал петрозаводский таксист, сообщает МВД Карелии.

"События преступления относятся к середине прошлого года – тогда в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Потерпевшим стал водитель такси, который лишился 22 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что заказ таксист принял через мобильное приложение. В дельнейшем, через смс-сообщения с водителем связался заказчик и попросил по пути купить кофе и шоколадные конфеты. Вскоре таксист сообщил о покупке необходимых товаров и получил еще одну просьбу - перевести деньги на счет мобильного телефона. Клиент для придания серьезности своим обещаниям рассказал, что является сотрудником правоохранительных органов, обещал возместить все затраты при встрече. Таксист поверил и перевел запрашиваемую сумму на чужой счет, а затем приехал по указанному адресу. Но к машине никто не вышел, а связь с заказчиком прервалась.

Полицейские смогли установить все цепочку перевода денежных средств, выяснили, что заказ поступил из другого региона, а затем вышли на подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый гражданин, который в то время уже находился в местах лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Петрозаводск. Сотрудники полиции его допросили. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что денежные средства потратил на интернет-ставки.