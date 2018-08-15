Петрозаводчанка лишилась дорогого смартфона, погуляв с подругами

Кондопожские полицейские по горячим следам раскрыли кражу дорогого мобильного телефона, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района 14 августа обратилась жительница Петрозаводска. Девушка сообщила, что в одной из квартир Кондопоги у нее украден мобильный телефон стоимостью 63 тысячи рублей.

Петрозаводчанка вместе с подругой приехала в город бумажников отдохнуть и встретиться с общей знакомой. После досуга в развлекательных заведениях приятельницы вернулись в квартиру, которую сняли для проживания. Проснувшись утром, одна из петрозаводчанок не нашла мобильный телефон. Рассчитывая, что его забрала подруга, которая рано утром ушла на работу. Жительницы столицы Карелии наведались к ней. Но та отрицала причастность к пропаже мобильника, и потерпевшая обратилась в полицию.

Во время общения с оперативниками жительница Кондопоги первоначально тоже не признавалась в содеянном. Но позже созналась, что забрала гаджет с собой, рассчитывая, что подруга подумает, будто потеряла его во время развлечений ночью.

Сотрудники полиции изъяли у нее украденный телефон, а 21-летняя кондопожанка стала фигурантом уголовного дела.