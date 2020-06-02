Петрозаводчанка, мечтавшая покорить "русский юг", осталась без денег

В полицию поступило заявление от 47-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что хотела отдохнуть в Краснодарском крае. В социальной сети она нашла информацию о горящих турах и решила узнать подробности.

Вскоре с ней связалась девушка, которая представилась менеджером фирмы. Она сообщила, что для оформления турпутевки необходимо внести предоплату в сумме 6,7 тысячи рублей. Доверчивая горожанка перевела деньги.

Позже ей сообщили, что появился более выгодный вариант поездки и попросили внести такую же сумму. Заявительница продублировала платеж. Когда ей прислали ссылку на оплату в третий раз, она поняла, что стала жертвой обмана.

Проводится проверка.



Полиция Карелии напоминает, что всю информацию, полученную через интернет, необходимо тщательно проверять. Не стоит переводить денежные средства за товары или услуги, не убедившись в безопасности сделки.



Ранее статистика показала, что в Карелии женщины чаще мужчин "отдают" деньги мошенникам.



