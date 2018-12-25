Петрозаводчанка, мечтавшая увидеть город на Неве, пошла на преступление

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратился 60-летний мужчина с заявлением о краже автомобиля.
Пенсионер рассказал, что кто-то похитил его отечественный автомобиль, который долгое время был припаркован в одном из дворов микрорайона Ключевая. Мужчина пояснил, что машина была не на ходу. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. По версии правоохранителей, в тот день она вызвала эвакуатор, чтобы погрузить автомобиль, а затем сдала его в пункт приема металла.
Вырученные от незаконной продажи деньги гражданка потратила на поездку в Санкт-Петербург.
На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
19.12.2018, 12:48
19.12.2018, 12:52
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
24.12.2018 15:33
Капитал
Федеральные власти не смогли за год определить, кто будет отвечать за охрану нового национального парка.
24.12.2018 13:30
21.12.2018 14:09
20.12.2018 12:45
19.12.2018 15:52
Чтиво
Сегодня 11:03
Без политики
Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу.
Сегодня 08:00
24.12.2018 16:18
21.12.2018 13:01
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии