Петрозаводчанка, мечтавшая увидеть город на Неве, пошла на преступление

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний мужчина с заявлением о краже автомобиля.

Пенсионер рассказал, что кто-то похитил его отечественный автомобиль, который долгое время был припаркован в одном из дворов микрорайона Ключевая. Мужчина пояснил, что машина была не на ходу. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 39-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. По версии правоохранителей, в тот день она вызвала эвакуатор, чтобы погрузить автомобиль, а затем сдала его в пункт приема металла.

Вырученные от незаконной продажи деньги гражданка потратила на поездку в Санкт-Петербург.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

