Петрозаводчанка может лишиться свободы за фиктивную прописку 40 гастарбайтеров

Жительнице Петрозаводска грозит три года лишения свободы за фиктивную регистрацию граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 48-летняя петрозаводчанка с ноября 2018 года по август 2020 года за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства более 40 граждан РФ без намерения предоставить им жилое помещение для проживания, некоторых граждан женщина фиктивно регистрировала несколько раз.

Клиентов для регистрации она искала по объявлению в интернете.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Уголовное дело направлено в суд.