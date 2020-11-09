Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Случайная находка на берегу озера в Карелии обернулась для мужчины уголовным делом 1
09.11.2020 15:58
Подрядчик сделал тротуар в Петрозаводске сикось-накось, сообщают горожане (ФОТОФАКТ) 7
Сегодня 06:40
"От каждого из нас сегодня зависит, остановим мы инфекцию или нет" 2
09.11.2020 14:13
В ЖК "Свиристель" на Кукковке квартиры в строящемся доме продаются по сниженным ценам
09.11.2020 17:10
Названы опасные для здоровья части курицы
09.11.2020 21:30
Глава Минздрава Карелии рассказал, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике 15
09.11.2020 14:33

Петрозаводчанка может лишиться свободы за фиктивную прописку 40 гастарбайтеров

Новости. Общество
12:58, 10 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
Загрузка...

Жительнице Петрозаводска грозит три года лишения свободы за фиктивную регистрацию граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 48-летняя петрозаводчанка с ноября 2018 года по август 2020 года за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства более 40 граждан РФ без намерения предоставить им жилое помещение для проживания, некоторых граждан женщина фиктивно регистрировала несколько раз.

Клиентов для регистрации она искала по объявлению в интернете.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Уголовное дело направлено в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»