Петрозаводчанка ночью обокрала гипермаркет

Женщина украла товар 16 мая из гипермаркета на Кукковке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Ночью 16 мая сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из петрозаводских гипермаркетов, который расположен в микрорайоне Кукковка. Причиной вызова стало хищение продукции. Неизвестная женщина прошла с неоплаченным товаром мимо кассового узла.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу. Ею оказалась 39-летняя жительница Петрозаводска. Общая сумма похищенного составила более 3,2 тысяч рублей.

Задержанная петрозаводчанка передана полицейским.