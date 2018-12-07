Петрозаводчанка обокрала бывшего возлюбленного

В полицию Петрозаводска обратился 24-летний житель Мурманской области с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что пару недель назад приезжал в Петрозаводск к родственникам в отпуск. По возвращении обнаружил, что потерял банковскую карту, а еще через несколько дней ему на мобильный телефон пришло сообщение о снятии со счета 25 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую, 19-летнюю петрозаводчанку. Она знакома с потерпевшим, ранее они состояли в романтических отношениях. Во время отпуска мужчина заходил к ней в гости, где выронил банковскую карту.

По версии правоохранителей, гражданка знала пин-код от карты, поэтому в один из дней перевела деньги и потратила их на личные нужды.

На девушку завели уголовное дело.