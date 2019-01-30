Петрозаводчанка остановила мошенников

Жительница Петрозаводска чуть ли не стала жертвой мошенников, пытаясь сдать в аренду квартиру, сообщили в МВД Карелии.

Женщина разместила в Интернете объявление. К сдаче в наем она предлагала комнату за 6 тысяч рублей. Откликнулась некая женщина, пояснившая, что ее все устраивает, потому она готова перевести оплату.

Позже с того же номера женщине позвонил мужчина и стал требовать, чтобы петрозаводчанка выполняла диктуемые им действия – вставить пенсионную карту, нажимать определенные клавиши. Мужчина был настойчив: "Теперь вставьте в терминал свою кредитную карту", "Послушайте, я вам случайно только что перевел вместо 6 тысяч, 60 тысяч рублей за комнату. Я вам продиктую, что сделать, чтоб мне вернулись эти деньги!".

Женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в банк.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в связи с попыткой посторонних лиц похитить сбережения заявительницы.